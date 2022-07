Zaniolo-Juventus, cambia tutto: riecco il bomber

Il calciomercato bianconero s’infiamma: dopo Pogba e Di Maria, la Juventus cambia i piani per il colpaccio in attacco

La Juventus non intende fermarsi. Dopo una stagione tutt’altro che brillante, la ‘Vecchia Signora’ vuole tornare a lottare per i vertici tanto in Serie A quanto in Champions League. E per fare che ciò accada, chiaramente, nella sessione estiva di calciomercato arriveranno ancora altri rinforzi di peso.

Il noto giornalista Paolo Paganini, su Twitter, è tornato a parlare proprio di Juventus. Ed in particolar modo, sotto la lente d’ingrandimento, vi è finito il calciomercato che la ‘Vecchia Signora’ sta portando avanti da mesi. Paul Pogba e Angel Di Maria non saranno gli ultimi acquisti di un’estate decisamente bollente per i colori bianconeri.

Rivelazione Zaniolo: la Juve ora vuole il bomber

Paganini, in tal senso, si è focalizzato su un altro grande nome, apparentemente molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Si tratta di Nicolò Zaniolo, che la ‘Vecchia Signora’ corteggia ormai da diverso tempo. Il calciatore, desideroso di una nuova esperienza dopo la bella stagione nella Capitale, rischia però di rimanere deluso. “È un’indiscrezione, da fonte molto attendibile, che mi arriva dal Principato e che va approfondita. La Juventus sta valutando l’ipotesi di abbandonare la pista Zaniolo, perché la Roma sta alzando la posta, per puntare invece su Scamacca“. Il giornalista spiega quella che sembrerebbe essere la decisione del club di Andrea Agnelli.

“Il nesso è che la Juventus sta cercando un’alternativa a Vlahovic e Scamacca lo è. Sugli esterni in un 4/3/3 ci sono Chiesa e Di Maria”. In realtà, in casa Juventus, la situazione potrebbe addirittura vedere il doppio colpo. Sia Zaniolo che Scamacca alla corte di Allegri: a patto, però, che gli esuberi lì davanti trovino presto una nuova squadra.

Situazione dunque in divenire, con Zaniolo e Scamacca in primissimo piano per il mercato bianconero: la Juventus può quindi regalare ancora delle sorprese in sede di mercato.