Doppia beffa per la Juventus: Simeone ‘soffia’ due rinforzi

L’Atletico Madrid potrebbe soffiare alla Juventus un altro obiettivo di mercato: dopo Molina, i Colchoneros provano a chiudere per Kostic

Non solo Nahuel Molina: prosegue la campagna estiva di rafforzamento dell’Atletico Madrid che ha messo nel mirino anche l’esterno di centrocampo Filip Kostic, altro obiettivo di mercato della Juventus.

Atletico Madrid sempre più scatenato sul mercato. Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa con l’Udinese per l’esterno destro classe ’98 Nahuel Molina, i Colchoneros puntano a sistemare anche l’out di destra. Per farlo, avrebbero messo nel mirino Filip Kostic, reduce dalla vittoria dell’Europa League con la maglia dell’Eintracht Francoforte con cui ha un altro anno di contratto.

Una possibile doppia beffa per la Juventus: i bianconeri – infatti – erano sulle tracce di Nahuel Molina, ma l’ex Boca Juniors è praticamente ad un passo dal vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Ora la Vecchia Signora potrebbe vedersi soffiare anche Filip Kostic, altro elemento nel mirino del club bianconero in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Simeone su Kostic

Filip Kostic viene considerato un possibile rinforzo di lusso per la fascia sinistra dall’Atletico Madrid. I Colchoneros contano di chiudere l’operazione per una cifra che oscilla tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Ancora una possibile beffa di mercato per la compagine torinese, sempre nel segno del Cholo, Diego Simeone.