Napoli e Roma si contendono Dybala: il punto

Il mercato delle italiane continua a ruotare attorno a Dybala: Roma e Napoli in pressing

Il calciomercato di Serie A continua a ruotare attorno al nome di Paulo Dybala. Se fino a qualche settimana fa l’unica squadra in corsa sembrava essere l’Inter, adesso sulla ‘Joya‘ ci sono diverse big italiane.

Adesso la situazione si è ingarbugliata. Dybala sta prendendo ancora tempo per valutare al meglio tutte le opzioni ma al momento l’Inter sembra essersi defilata. Le uniche due proposte concrete sul tavolo attualmente sono quelli di Napoli e Roma. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, i contatti tra l’ex Juve e il club azzurro proseguono, così come con il club giallorosso. De Laurentiis ha garantito al giocatore i diritti di immagine in toto, eliminando quindi l’ostacolo iniziale.

La Roma offre più del Napoli per Dybala

Al momento, però, la proposta della Roma per Dybala è superiore rispetto a quella del Napoli. Tiago Pinto vuole accelerare le operazioni ed è anche disposto ad uno sforzo economico importante per regalare a Mourinho il top player che servirebbe per alzare notevolmente le ambizioni del club.

Lo Special One sta provando a convincere Dybala ma l’argentino sembra non aver ancora preso la sua decisione. Il tempo scorre, la preparazione delle squadre è già cominciata e l’inizio della stagione si avvicina sempre di più. Dybala dovrà scegliere al più presto la sua prossima destinazione.