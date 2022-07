Il ciclone ten Hag si abbatte sull’Inter: ingaggio raddoppiato

Il tecnico del Manchester United, ten Hag, vorrebbe acquistare un calciatore di proprietà dell’Inter: 30 milioni e ingaggio raddoppiato

L’Inter prosegue l’intenso lavoro in ambito di calciomercato. Durante il mese di giugno sono state portate a termine numerose operazioni, ma non è finita ovviamente. I nerazzurri vogliono assicurarsi a breve anche le prestazioni di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano in forza al Torino è promesso sposo della ‘Beneamata’, la quale dovrà comunque fare attenzione alla pericolosa concorrenza della Juventus.

Nei prossimi giorni, inoltre, potrebbe avvenire ulteriori sviluppi riguardanti la trattativa col Paris Saint Germain per Skriniar, al momento in una fase di stand by. La sensazione è che l’operazione possa concludersi positivamente e forse siamo vicini ad una svolta. Il difensore slovacco, però, non è l’unico titolare che potrebbe abbandonare la nave nerazzurra questa estate. Difatti, c’è un velo di incertezza pure attorno al futuro di Denzel Dumfries.

Inter, lo United su Dumfries: 30 milioni e ingaggio raddoppiato

L’esterno olandese, nonostante un inizio poco soddisfacente, è diventato un elemento molto importante nello scacchiere di mister Simone Inzaghi. Tant’è che il Manchester United vorrebbe strapparlo al club lombardi. I ‘Red Devils’ ora possono concentrarsi sulla fascia destra e il classe ’96 è un pallino di Erik ten Hag. Gli inglesi potrebbero garantire al calciatore il doppio dell’ingaggio percepito attualmente (2,5 milioni di euro), avanzando all’Inter un’offerta da 30 milioni più bonus. Ma i nerazzurri ne vorrebbero almeno 40 per privarsi di Dumfries. Dunque, lo United dovrebbe eventualmente ripensare ad una nuova proposta più ricca.