Dall’Inter va gratis al Milan: sta succedendo adesso

Un ex giocatore dell’Inter potrebbe approdare prossimamente al Milan a costo zero: nuovo scenario di calciomercato, cosa sta succedendo

Inter e Milan sono pronte a darsi nuovamente battaglia per il principale titolo nazionale. Le due milanesi si sono prese la scena al vertice nell’ultima stagione e alla fine a spuntarla sono stati mister Stefano Pioli e i suoi uomini. Un cammino a dir poco fantastico, che ha portato al ‘Diavolo’ il diciannovesimo scudetto.

Le strade di nerazzurri e rossoneri, però, non si intrecciano solo sul campo, ma anche in ambito di calciomercato. La scorsa estate abbiamo assistito all’approdo di Hakan Calhanoglu a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi, ovvero una delle poche operazioni avvenute riguardanti il trasferimento di un calciatore dal Milan all’Inter. Durante la sessione di trattative in corso potrebbe verificarsi ancora un altro scenario di questo tipo, anche se stavolta facendo il percorso inverso.

Calciomercato Milan, offerto Vecino

Stiamo parlando di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano attualmente svincolato e voglioso di rimettersi in gioco al più presto. Il classe ’91 ha terminato il 30 giugno il contratto con l’Inter e sta aspettando la chiamata giusta per ricominciare. Il procuratore, Alessandro Lucci, starebbe provando a proporre le prestazioni del proprio assistito pure al Milan, che deve intervenire nella mediana dopo la partenza di Kessie direzione Barcellona. Riflessioni in corso.