L’Inter non molla Dybala: Marotta offre il big ma il Monza rifiuta

L’Inter non molla la pista Dybala e Marotta offre il big al Monza per liberare uno slot: rifiuto di Galliani

La nuova Inter di Simone Inzaghi sta già prendendo forma. Gli arrivi di Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e Lukaku hanno alzato notevolmente il livello qualitativo della rosa ma nella testa di Marotta è ancora presente il nome di Paulo Dybala.

Un obiettivo mai del tutto tramontato, anche se negli ultimi giorni si sono fatte sotto Roma e Napoli. I nerazzurri continuano a tenere vivi i contatti con l’entourage dell’argentino ma per chiudere l’affare servirà una cessione importante in attacco. Beppe Marotta, dopo aver offerto Edin Dzeko, avrebbe in mente di offrire Alexis Sanchez al Monza. Il cileno, però, non intende lasciare l’Inter senza una buona uscita e in questo momento rappresenta un ostacolo all’arrivo di Dybala.

Il Monza rifiuta Sanchez: il piano per Dybala si complica

L’Inter con la cessione di Sanchez potrebbe finanziare l’ingaggio di Paulo Dybala ma il Monza non intende investire per il cileno. Il club di Berlusconi e Galliani che da diverse settimane ha messo nel mirino Mauro Icardi, ha già fatto molti acquisti di spessore ma non intende fare uno sforzo economico così importante per un calciatore di 33 anni. La follia di mercato potrebbe essere fatta per Suarez o per Cavani ma non per Sanchez. Il rifiuto del Monza complica notevolmente i piani di Marotta per arrivare a Dybala.