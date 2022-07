Il tesoretto di de Ligt fa sognare la Juventus: addio Inter

Il Bayern è pronto al rilancio per de Ligt: la Juventus intanto pensa a come investire il tesoretto che eventualmente accumulerà e guarda in casa Inter

Con le dichiarazioni di Oliver Kahn sul desiderio di de Ligt di vestire la maglia del Bayern Monaco, l’addio del centrale olandese si fa sempre più concreto. Salihamidzic, ds dei bavaresi, sembra pronto al rilancio che accontenterebbe i bianconeri, ancge grazie all’entrata economica imminente che garantirà Lewandowski.

Per la Juventus ora resta il dubbio di come investire al meglio quanto percepito per sostituire de Ligt sul mercato. Con Koulibaly sfumato e Bremer ancora più vicino all’Inter, i bianconeri dovranno per forza virare su obiettivi diversi. Uno, lanciato nelle scorse settimane, è sicuramente Pau Torres, ma potrebbe nascere anche una trattativa a sorpresa con l’Inter.

Uno dei nomi in uscita qualche mese fa era Alessandro Bastoni. Il difensore, mancino, formerebbe una coppia decisamente molto interessante con Bonucci. Inoltre rispecchierebbe perfettamente i canoni del calciatore giovane, ma già con diverse partite all’attivo, che Cherubini ed Arrivabene hanno posto quasi come diktat per il mercato.

Juventus, pazza idea Bastoni: gli ostacoli

La suggestione, però, presenta diverse problematiche. Innanzitutto l’Inter è già in trattativa per la cessione di un altro suo totem difensivo, ossia Milan Skriniar. Difficile pensare che i nerazzurri possano privarsi di entrambi nella stessa sessione di mercato, anche per le difficoltà nel rimpiazzarli.

In secondo luogo la rivalità tra i due club influisce non poco negli affari. Il prezzo ipotetico di 45-50 milioni potrebbe lievitare se a bussare alla porta dell’Inter fosse la Juventus, complicando di molto la vicenda. Bastoni, infine, pare ormai molto legato all’Inter, con Marotta che avrebbe infatti deciso di sacrificare Skriniar al momento, sebbene si sia ancora lontani dall’ufficialità.