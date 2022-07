De Ligt lascia Torino: “Grazie alla Juventus”

De Ligt vola per Monaco di Baviera, pronto a firmare con il Bayern: le parole dell’agente

Nel giorno di Paulo Dybala alla Roma, la Juventus perde Matthijs De Ligt che ha deciso di accettare la proposta del Bayern Monaco.

Dopo Kalidou Koulibaly, la Serie A perde un altro top player della difesa. De Ligt sarà un nuovo giocatore del Bayern, ormai manca solo l’annuncio. Nella giornata di oggi a Caselle è arrivata Rafaela Pimenta, avvocato e agente del difensore olandese e rispondendo alle domande dei giornalisti ha confermato l’affare in chiusura con il club bavarese.

L’agente di De Ligt: “Si farà, grazie alla Juve”

Rafaela Pimenta ha confermato l’addio di De Ligt alla Juventus, ringraziando anche la società per la buona riuscita della trattativa:“L’affare si farà, il ragazzo è tanto contento. La Juventus è stata bravissima, dobbiamo ringraziare Agnelli, Arrivabene, Cherubini. Anche Pogba è contento”.

Successivamente in aeroporto è arrivato proprio De Ligt, pronto a partire per Monaco di Baviera per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto col Bayern. Adesso la Juve è concentrata sul sostituto che sembra essere Gleison Bremer, conteso dall’Inter.