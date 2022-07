Intreccio Juventus-Inter: Marotta si riscatta con lo scambio

Ancora un intreccio di mercato interessante tra Juventus e Inter. Le big d’Italia sempre molto attive: Marotta ci prova con lo scambio

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Bremer, diviso tra bianconeri e nerazzurri. Il centrale brasiliano lascerà Torino dopo la promessa fatta da Urbano Cairo.

Bremer potrebbe accettare anche la destinazione Juventus restando così ad abitare a Torino. L’Inter ci ha provato a lungo, ma ora il sorpasso dei bianconeri è vicino. Così i nerazzurri dovrebbero incassare una beffa per il centrale brasiliano. Dopo l’addio di de Ligt, ormai ad un passo dal Bayern Monaco, il club torinese si è mosso velocemente per provare a cambiare il futuro di Bremer.

Così lo stesso ad dell’Inter, Beppe Marotta, avrebbe in mente un’altra strategia importante per quanto riguarda il reparto difensivo. Simone Inzaghi cercherà così di affidarsi ancora una volta alla società nerazzurra fidandosi ciecamente dei movimenti tra entrate ed uscite.

Calciomercato Inter, Marotta prova il nuovo colpo

L’idea dell’Inter potrebbe essere in Francia con il centrale del Monaco, Benoît Badiashile, accostato nelle ultime settimane alla stessa Juventus. La società nerazzurra sarebbe sul punto anche di inserire nella trattativa il giovane attaccante, Andrea Pinamonti, protagonista nell’ultima stagione in Serie A in prestito ad Empoli. Idee suggestive in vista dei prossimi giorni con tutte le società pronte ad organizzarsi in poco tempo visto che il campionato inizierà prima a causa del Mondiale in Qatar in programma a dicembre.