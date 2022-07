Juventus, ci risiamo: triangolo infuocato con Conte

La Juventus potrebbe tentare l’affondo per un calciatore seguito da diverso tempo: sfida anche col Tottenham di Conte, triangolo di fuoco

Il calciomercato della Juventus è pronto a decollare. Dopo gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria, la società bianconera si appresta a realizzare altre manovre sul fronte entrate. A sbloccare la situazione la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Manca praticamente solo l’ufficialità, dopodiché l’ex capitano dell’Ajax potrà cominciare la nuova avventura in quel di Monaco di Baviera, fortemente desiderata.

L’operazione si è concretizzata per una cifra intorno ai 70 milioni di euro di parte fissa più, in aggiunta, 10 mlioni di bonus. Decisivi il rilancio dei tedeschi e, ovviamente, la volontà del giocatore. Denaro fresco, che ‘La Vecchia Signora’ è intenzionata a reinvestire il prima possibile per regalare a Massimiliano Allegri ulteriori rinforzi. A cominciare dal reparto difensivo, visto che il club di Exor dovrà ovviamente sostituire il classe ’99 acquistando un degno erede. E potrebbe approdare due difensori alla corte del tecnico livornese. Oltre alla retroguardia, il direttore sportivo Federico Cherubini continua a pensare pure all’attacco. In particolare, resta viva la tentazione Mamphis Depay, calciatore seguito da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, triangolo con Tottenham e Siviglia per Depay

L’attaccante ex Lione e Manchester United, classe ’94, ha il contratto col Barcellona in scadenza giugno 2023. I blaugrana, dal canto loro, non intendono rinnovare l’accordo in essere, poiché il loro reparto avanzato è ricco di opzioni da utilizzare (ora si è aggiunto anche Lewandowski) e, di conseguenza, l’olandese è ai margini del progetto tecnico. Nonostante ciò, la punta preferirebbe comunque restare in Catalogna. Sarebbe, infatti, disposto a cambiare aria solo se arrivasse la proposta di un club importante a livello europeo, come riferisce ‘Mundo Deportivo’.

Gli spagnoli direbbero sì ad un’eventuale offerta sui 20 milioni di euro per il cartellino. Si tratta, dunque, di un’occasione ghiotta, che inevitabilmente attira l’interesse di alcune compagini. Piace al Tottenham targato Antonio Conte e Fabio Paratici e al Siviglia di Monchi. Secondo vari media inglesi, inoltre, gli ‘Spurs’ avrebbero già avanzato una proposta nettamente inferiore rispetto alla cifra richiesta dal Barça. La Juventus osserva con attenzione la vicenda e non è da escludere che decida di tentare l’affondo prossimamente. Pista da tenere d’occhio.