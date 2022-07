Juventus, assalto a van de Beek: la contropartita vincente

La Juventus pensa al big della Premier League e si gioca una contropartita per spuntarla

Il calciomercato di Serie A potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello della Premier League. Dopo il trasferimento di Koulibaly dal Napoli al Chelsea, questa volta la protagonista è il Manchester United.

I Red Devils stanno intervenendo concretamente sul mercato, soprattutto a centrocampo e per questa ragione sono intenzionati a liberare Donny van de Beek. Il centrocampista olandese potrebbe non rientrare nei piani del nuovo tecnico Ten Hag. Tra le pretendenti c’è anche la Juventus che ci sta pensando concretamene e ha in mente di inserire una contropartita per alleggerire il costo del cartellino dell’ex Ajax.

La Juve offre Rabiot e cash per van de Beek

La Juventus vuole provare a sondare il terreno per van de Beek che potrebbe aprire all’ipotesi Serie A per giocare con maggiore continuità. I bianconeri pensano ad una contropartita, oltre ad una parte cash, che possa allettare il Manchester United e il principale candidato è Adrien Rabiot che con il ritorno in bianconero di Paul Pogba ha sicuramente perso terreno nelle gerarchie.