Dybala alla Roma, affare fatto: i dettagli

Il destino di Paulo Dybala, svincolato dopo l’avventura alla Juventus, è finalmente scritto: vola da Mourinho

Sembrava che il futuro di Paulo Dybala dovesse essere a tinte nerazzurre. La ‘Joya’ è stata a lungo corteggiata dall’Inter, con Beppe Marotta che lo ha avvicinato come nessun altro fino a questo momento, nell’attuale sessione di calciomercato. L’argentino si vedeva già a Milano, al fianco di Lautaro Martinez e Lukaku.

Adesso, però, sono cambiate le carte in tavola, con il futuro dell’ex juventino che sarà sempre in Italia. Ad aver messo a segno l’accelerata decisiva è la Roma di Josè Mourinho, convinta dalla bontà dell’operazione. La società giallorossa ha continuato a trattare durante tutta la notte: ed è proprio stanotte che l’attaccante si è deciso ad accettare la proposta romanista.

Dybala-Roma, accordo triennale: le cifre

La ‘Joya’ ha scelto di sposare il progetto del club della famiglia Friedkin, al centro del quale ci sarà proprio il fantasista sudamericano, pronto a vestire la 10 che fu di Francesco Totti. L’attaccante è adesso in volo verso il Portogallo per sostenere le visite mediche con il club capitolino, prima della firma che lo legherà per le prossime stagioni alla Roma. Un colpo da urlo, a zero, per Mourinho che aveva richiesto rinforzi proprio sulla trequarti, in attesa di conoscere il destino di Zaniolo.

Accordo trovato sulla base di un contratto triennale, con scadenza 30 giugno 2025, a 6 milioni netti a stagione. Ha vinto la Roma: la prossima tappa di Dybala sarà la Capitale, sponda giallorossa.