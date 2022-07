Dybala termina le visite: “Tutto bene”. Ora la firma con la Roma

Il nuovo calciatore della Roma, Paulo Dybala, ha terminato le visite in Portogallo: ora la Joya firmerà il contratto con i giallorossi

È arrivato finalmente il giorno di Paulo Dybala. Dopo una lunghissima attesa, molto più lunga rispetto alle previsioni, la Joya si è convinta a dire sì alla Roma e sposare il progetto targato Jose Mourinho. Proprio lo Special One è stato assolutamente decisivo per convincere l’ex Juventus a trasferirsi nella Capitale.

Il mister portoghese, nei giorni scorsi, aveva contattato direttamente il classe ’93, segno della forte volontà dell’allenatore di averlo a disposizione prima possibile. La svolta definitiva è arrivata nella notte: questa mattina, da Torino, Dybala è salito sull’aereo dei Friedkin insieme al General Manager Tiago Pinto e, successivamente, è sbarcato in Portogallo, dove sta andando in scena il ritiro della ‘Magica’.

Roma, visite finite per Dybala: le parole della Joya

L’argentino ha poi effettuato, presso l’Hospital Particular do Algarve – una clinica privata di Albufeira -, le visite mediche, da poco terminate. All’uscita dalla clinica, Dybala ha rilasciato alcune parole ai microfoni dei giornalisti presenti: “È andato tutto bene, sono molto felice. Se la Roma è una buona squadra? Sì“. Ora la Joya si è recata presso il resort dove alloggiano i suoi nuovi compagni giallorossi. A brevissimo firmerà il contratto fino al 2025 (ingaggio sui 6 milioni di euro, bonus compresi). Come si apprende da ‘Ansa’, tra stasera e domani è previsto l’annuncio ufficiale. Il matrimonio tra la Roma e Dybala sta per diventare realtà.