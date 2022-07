Juventus, non è finita: super colpo a centrocampo

La Juventus torna prepotentemente sul mercato dopo la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Non solo per il sostituto del difensore

“L’anno scorso la Juve non ha vinto neanche un trofeo. Ora, però, gli innesti di Pogba e Di Maria, il giovane Gatti, il recupero di Chiesa e McKennie… Sarà una Juve più competitiva”.

“Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono importanti sul piano tecnico, alzano il livello della squadra e deresponsabilizzano alcuni altri giocatori. Miglioreranno le qualità a della squadra, indubbiamente. Paul è arrivato nel modo giusto. Con grande voglia di rivincita e determinazione. Ci potrà dare una grossa mano. È a un livello tecnico e fisico che è diverso dagli altri”. Così Massimiliano Allegri, nella prima conferenza stampa della stagione, ha riaccolto in bianconero Paul Pogba. Il francese sarà il nuovo leader di un centrocampo ancora con lavori in corso. Ad oggi, infatti, sono addirittura 10 i centrocampisti attualmente in rosa. Si tratta di Pogba, Locatelli, McKennie, Zakaria, Rabiot, Arthur, Ramsey e i giovani Fagioli, Miretti, Rovella e Ranocchia. Ecco il piano della Juventus per un altro super colpo in mediana.

Calciomercato Juve, cinque cessioni per il sogno Milinkovic-Savic

Una delle prossime priorità della dirigenza bianconera sarà dunque quella di sfoltire il centrocampo. Con almeno cinque cessioni, Cherubini potrà dare l’assalto ad un altro centrocampista. Il primo a salutare potrebbe essere Aaron Ramsey, con il quale si sta lavorando alla rescissione. Dovrebbero poi partire in prestito Ranocchia e Rovella, e la Juve cercherà di piazzare anche Arthur, ormai al capolinea in bianconero. Infine, il quinto addio potrebbe essere quello di Adrien Rabiot, che ha mercato in Premier e non è ritenuto incedibile. Cinque possibili cessioni per il sogno Milinkovic-Savic, da anni pallino di Massimiliano Allegri. Se la Juventus riuscirà a concretizzare un importante tesoretto, infatti, non è da escludere un assalto da almeno 50-60 milioni di euro in casa Lazio. Staremo a vedere.