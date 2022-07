Juventus, la big lo sacrifica: il suo destino dipende da Morata

La Juventus continua a monitorare la situazione di Morata ma spunta un altro big per l’attacco

La Juventus ha messo a segno dei colpi di mercato di grande importanza come Di Maria e Pogba, ma allo stesso tempo ha perso giocatori fondamentali per la rosa di Massimiliano Allegri.

Non solo Chiellini e Dybala, ma per ultimo anche De Ligt che nella giornata di ieri è partito per firmare il nuovo contratto con il Bayern Monaco. Poi c’è la situazione di Alvaro Morata che è ritornato all’Atletico Madrid a fine stagione ma che vorrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera. Il club spagnolo, però, sta pensando di sacrificare Antoine Griezmann che al momento è il giocatore con lo stipendio più alto nel club. Il francese potrebbe essere il giocatore in uscita al posto di Morata ma comunque vada uno dei due sembra destinato a lasciare Madrid.

L’Atletico sacrifica Griezmann: torna di moda per la Juve

Il futuro di Griezmann è nelle mani dell’Atletico che nel 2023 avrà il diritto di acquisto sul calciatore dal Barcellona. Certamente un’idea che stuzzica la Juventus che già in passato aveva sondato il terreno per il francese. Il suo destino, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, è strettamente legato a quello di Morata, anche se la Juventus dovrebbe far fronte ad un ingaggio ben più alto per Griezmann rispetto allo spagnolo.