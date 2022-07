La Roma lo ‘scarica’: il Milan ha la preferenza del giocatore

La Roma lo scarica e serve l’assist al Milan: i rossoneri hanno una concorrente

Il Milan è in una fase di stallo, dovuto anche al caos societario. Attualmente l’unico rinforzo per Stefano Pioli è stato quello di Divock Origi ma Paolo Maldini sta sondando il terreno per diversi calciatori.

La pista per Renato Sanches si è momentaneamente raffreddata e così la società è a caccia di un nuovo centrocampista per colmare la partenza di Kessié. Il nome caldo è sempre quello di Charles De Ketelaere, obiettivo primario per avere un jolly di talento che possa ricoprire più ruoli. Intanto, però, come riportato da ‘footmercato.net’, potrebbe aprirsi una pista con la Roma per Jordan Veretout. Il giocatore sembra intenzionato a partire visti i piani di José Mourinho che non lo considera centrale nel progetto.

Milan, occasione Veretout dalla Roma

Nonostante il contratto fino al 2024, Veretout potrebbe lasciare presto la Capitale per cercare un club che lo renda nuovamente centrale. Da gennaio in poi, in concomitanza con l’arrivo di Sergio Olivera, il francese ha perso terreno nelle gerarchie di Mourinho e adesso con l’arrivo di Matic, lo spazio per lui potrebbe ulteriormente ridursi. Il club più interessato è l’Olympique Marsiglia. Come riportato dall’‘Equipe’, il nuovo allenatore Igor Tudor ha avuto modo di ammirarlo in Italia e lo vorrebbe all’OM.

Tra la Roma e il club francese di recente sono andati in porto gli affari Under e Pau Lopez, di conseguenza c’è un buon rapporto tra le due società. Il Milan, però, gode della preferenza di Veretout e questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale per i rossoneri.