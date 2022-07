Allegri cerca l’ultimo tassello: caccia all’esterno sinistro

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, avrebbe messo nel mirino il profilo di Borna Sosa, esterno sinistro dello Stoccarda. Le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri sta lavorando, in questa finestra estiva di calciomercato, per rinforzare l’organico in vista di una stagione che sarà veramente importante per la Vecchia Signora.

I bianconeri hanno portato a casa diversi colpi potenzialmente di altissimo livello. Sono infatti arrivati Angel Di Maria, esterno argentino che ha lasciato il PSG a parametro zero, Paul Pogba, centrocampista francese e, proprio oggi, Gleison Bremer, difensore centrale soffiato all’Inter di Beppe Marotta, che da mesi sembrava in vantaggio sull’ormai ex giocatore del Torino di Ivan Juric. La Juventus sta completando un organico decisamente più completo e attrezzato rispetto a quello della scorsa annata, nonostante la partenza, in direzione Bayern Monaco, di Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese.

Ora la Juventus sta cercando un esterno sinistro di difesa per completare anche il reparto difensivo. Nel mirino potrebbe finire il profilo di Borna Sosa, terzino dello Stoccarda. Il giocatore, classe 1998, ha un contratto in scadenza nel 2025 con la maglia del club tedesco. Originario di Zagabria, Sosa è dotato di una grande fisicità, ma è anche veloce e con una buona qualità quando arriva al cross. La valutazione del giocatore con doppio passaporto, tedesco e croato, è di circa 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, obiettivo Borna Sosa

Borna Sosa può essere il vero nome nuovo per le fasce della Juventus di Massimiliano Allegri. Nell’ultima stagione, con la maglia dello Stoccarda, il giocatore croato si è messo in mostra alla grande ed ha le caratteristiche che, potenzialmente, potrebbero essere quelle perfette per l’allenatore livornese, a caccia di giocatori con una grande fisicità, ma allo stesso tempo doti dal punto di vista dell’impostazione.