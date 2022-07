Non solo de Ketelaere, prende quota un altro colpo in attacco

Il Milan va alla ricerca di un attaccante e gli indizi portano ad un colpaccio per la squadra rossonera: il nome prende quota

Il Milan ora vuole accelerare. Finora il mercato rossonero si è fermato ad Origi, con Adli già acquistato la scorsa stagione. Ora però è il momento per Maldini e Massara di garantire a Pioli i rinforzi utili per rispondere a Juventus e Inter.

I dirigenti rossoneri sono impegnati nell’affare de Ketelaere che presto potrebbe unirsi alla compagine campione d’Italia. Il giovane belga potrebbe però non essere l’unico innesto nella squadra di Pioli sulla trequarti, settore dove Maldini vuole regalare più alternative al tecnico, considerato anche l’impegno europeo. Si vaglieranno le opportunità che offrirà il mercato con un nome che spicca su tutti e che il Milan ha provato ad acquistare già lo scorso anno.

Calciomercato Milan, Ziyech prende quota

E’ Hakim Ziyech il nome che potrebbe infiammare le prossime settimane del mercato milanista. Il trequartista marocchino è in uscita dal Chelsea, dove Tuchel non lo ritiene indispensabile e sarebbe il profilo perfetto per dare ulteriore qualità all’attacco di Pioli.

Un colpo che potrà andare a segno solo a determinate condizioni economiche, ma sui quali i bookmakers credono molto. Sono, infatti, scesa di molto le quote per il trasferimento del 29enne ex Ajax al Milan entro fine agosto. Ad oggi Sisal quota l’approdo di Ziyech in rossonero 1,60. Insomma, una quota bassa che potrebbe essere letta come un indizio su un trasferimento in arrivo. Il Milan va alla ricerca di qualità, Ziyech potrebbe essere il regalo per Pioli.