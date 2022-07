La big di Serie A accarezza la pazza idea Cristiano Ronaldo

Una big di Serie A accarezza la pazza idea Cristiano Ronaldo: ecco di chi si tratta

Il nome al centro del mercato internazionale in questo momento è quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare il Manchester United, spinto soprattutto dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Ad oggi la squadra più in corsa per CR7 sembra essere l’Atletico Madrid che, però, dovrebbe prima effettuare una cessione importante, come quella di Griezmann. Ci sono poi ipotesi molto più remote e una di queste è il Napoli. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, sta prendendo forma la pazza idea di riportare in Italia Cristiano Ronaldo.

Napoli, pazza idea Ronaldo se parte Osimhen

Il Napoli ha rincorso nelle ultime settimane il sogno Paulo Dybala che alla fine, però, ha scelto la Roma. Dopo aver perso Insigne e Koulibaly, il club azzurro vuole regalarsi un super colpo per riportare entusiasmo nell’ambiente e, qualora dovesse partire Victor Osimhen, la pazza idea di De Laurentiis potrebbe essere proprio Cristiano Ronaldo.

In Germania parlano di un’imminente offerta del Bayern Monaco per Osimhen che potrebbe aprire quantomeno un dialogo con Mendes per Ronaldo. Al momento si parla solo di una suggestione e non di trattativa. Il nodo principale riguarderebbe ovviamente l’ingaggio dell’ex Juventus ma anche la questione legata ai diritti d’immagine. Un affare che al momento appare visionario.