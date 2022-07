Gosens fa riflettere: proposto l’esubero della rivale

Robin Gosens non sembra convincere in casa Inter e la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Alex Sandro: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il futuro della fascia sinistra dell’Inter sembra essere tornato in bilico nelle ultime ore. I nerazzurri infatti, che alla fine della stagione hanno salutato Ivan Perisic destinato al Tottenham di Antonio Conte a parametro zero, hanno deciso di puntare forte sul nome di Robin Gosens.

Esterno sinistro della Germania di Flick ed ex Atalanta, Gosens nell’ultima parte di stagione con la maglia dell’Inter ha avuto il modo di ambientarsi e la prossima annata dovrebbe essere quella della consacrazione in una grande società come l’Inter di Beppe Marotta. Nelle ultime ore però, sembrano essere aumentati i dubbi circa le condizioni dell’ex giocatore orobico. Gosens infatti non sembrerebbe in grado di entrare a pieno giro in condizione. Una preoccupazione non indifferente per la dirigenza della Beneamata che potrebbe già guardarsi intorno in questa finestra di calciomercato per fornire a Simone Inzaghi un’alternativa di assoluto livello.

I potenziali obiettivi, essendo un campo praticamente mai battuto in questa estate dall’Inter, non sembrano essere ben delineati in casa nerazzurra che, se dovesse davvero andare ad operare con un’entrata in quel reparto, potrebbe pescare anche nel campionato italiano di Serie A. Attenzione inoltre ad un giocatore che sarebbe offerto dai rivali della Juventus di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando del laterale brasiliano Alex Sandro.

Calciomercato Inter, proposto Alex Sandro: le ultime

La Juventus sta cercando di liberarsi dell’ingaggio e del cartellino di Alex Sandro. L’ex giocatore del Porto infatti, nelle ultime stagioni, non ha convinto la dirigenza della Vecchia Signora e, visto il contratto in scadenza nel 2023, sarebbe sempre più vicino ai saluti. Questa situazione in casa Inter potrebbe spingere la Juventus a proporre il brasiliano, valutato una cifra non troppo alta, fra i 10 ed i 15 milioni di euro.