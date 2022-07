La Juve bussa alla porta del Chelsea: contropartita per il bomber

La Juventus punta l’attaccante di Premier League: scelta la contropartita per il Chelsea

La Juventus ha appena rimpiazzato Matthijs De Ligt con Gleison Bremer, ultimo colpo di mercato della ‘Vecchia Signora’ che ha battuto la concorrenza dell’Inter.

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma con gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria ma la società adesso è a caccia di un attaccante che possa dare riposo a Vlahovic ma che possa anche occupare altre zone del reparto offensivo. Soprattutto perché Morata è momentaneamente rientrato all’Atletico Madrid e Moise Kean potrebbe partire. Di conseguenza per la Juve sarà necessario rimpiazzarli anche a livello numerico. L’occasione di mercato potrebbe arrivare dalla Premier League, in particolare dal Chelsea.

La Juve punta Werner: ecco la contropartita

Il giocatore in questione, come riportato da ‘todofichajes.com’, è Timo Werner che piace alla Juventus così come al Milan. Da quando è arrivato al Chelsea non ha fatto la differenza come ci si aspettava e dopo l’addio rapido di Lukaku, ritornato all’Inter, presto potrebbe toccare anche al tedesco.

L’investimento dei Blues per Sterling, arrivato in questa sessione di mercato dal Manchester City, conferma la volontà del club londinese di sacrificare Werner che, però, ha un contratto fino al 2025. La Juventus vuole provare ad alleggerire la richiesta del Chelsea di 30 milioni di euro offrendo il cartellino di Adrien Rabiot. Anche Zakaria e Kean, però, potrebbero essere due contropartite valide.