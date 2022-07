Il Chelsea chiude un nuovo colpo, la Juventus ringrazia

La Juventus non ha chiuso il suo mercato: il regista può arrivare grazie al nuovo colpo del Chelsea, l’intreccio che favorisce i bianconeri

E’ un Chelsea ‘vecchia maniera’ quello che sta assumendo sempre più il ruolo di protagonista sul mercato. La nuova proprietà non ha badato a spese per regalare a Tuchel rinforzi utili per andare all’assalto della Premier e conquistare anche la Champions.

I ‘Blues’ dopo Sterling e Koulibaly hanno messo nel mirino un altro calciatore, molto ambito in queste settimane. Si tratta di Frenkie de Jong, centrocampista olandese in uscita dal Barcellona. Il suo nome è stato a lungo in orbita Manchester United, piace al Bayern Monaco ma ora c’è l’irruzione del Chelsea, alla ricerca di voti nuovi sulla mediana.

Dovesse andare in porto l’acquisto dell’ex Ajax, ad approfittarne sarebbe la Juventus in un intreccio di mercato che vedrebbe i bianconeri poter mettere le mani su un obiettivo di vecchia data.

Calciomercato Juventus, de Jong regala il regista

Se davvero de Jong dovesse sbarcare a Londra, sponda Chelsea, ecco che per la Juventus si aprirebbe in maniera importante la strada che porta a Jorginho. Il regista è la priorità per i bianconeri, dopo i colpi Di Maria, Pogba e Bremer. L’Italo-brasilianoa sarebbe il profilo perfetto per il centrocampo di Allegri che potrebbe così affiancarlo allo stesso Pogba e a Locatelli in terzetto completo e molto valido.

Con il contratto in scadenza nel 2023, Jorginho ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro e il Chelsea potrebbe anche decidere di darlo via una volta messe le mani su de Jong. Situazione da seguire quindi con i Blues scatenati sul mercato: il nuovo colpo potrebbe regalare il regista tanto desiderato ad Allegri.