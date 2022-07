Zaniolo scavalcato da Morata: la Juve ha un’altra alternativa

Bianconeri decisi a completare il reparto offensivo, oltre al centravanti spagnolo spunta l’opzione di scorta al mancato innesto di Zaniolo

Questa mattina l’organico della Juventus di mister Allegri ha lasciato Torino con un volo privato per raggiungere gli Stati Uniti, dove si terrà il consueto tour precampionato. In molti inizieranno a macinare minuti importanti nelle gambe, in partite che hanno importanza strategica per scongiurare pesantezza e carenza di lucidità nelle prime uscite ufficiali. Il tutto nell’attesa che Arrivabene e il resto della dirigenza ultimino i rimanenti colpi della sessione estiva.

Al di là della questione legata prettamente al reparto di centrocampo dove figurano ancora Rabiot, Ramsey e Arthur (tutti e tre tagliati fuori dal ritiro, ndr) e alla possibilità di ingaggiare la vecchia conoscenza Paredes, si tenterà il tutto per tutto al fine di far rientrare Morata. Il centravanti spagnolo, tornato da poco più di un mese nella sua terra natia, vorrebbe essere liberato dall’Atletico Madrid che però ostacola Cherubini nella agevole riuscita dell’accordo con la Juventus. Il direttore sportivo avrebbe dunque in mente l’idea di formulare una nuova proposta di prestito con diritto di riscatto a meno dei 35 milioni precedentemente fissati dal club madrileno. Questa mossa potrebbe far dimenticare una volta per tutte la suggestione Zaniolo, tornato ad essere più centrale nel progetto di crescita di Mourinho, stimolato dalla new entry Dybala.

Calciomercato, senza Morata è all-in Juve su Berardi

Qualora i contatti con l’Atletico Madrid per riportare Morata a Torino dovessero rompersi definitivamente, la Juventus è costretta a virare sull’opzione di scorta Domenico Berardi. L’esterno offensivo ha scritto la storia recente del Sassuolo ma è da tempo uno dei nomi maggiormente citati sul mercato di Serie A, con il Milan che non ha mai disprezzato i vari accostamenti susseguitisi nei mesi passati. A riportarlo è ‘Sky Sport’.