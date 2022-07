Lazio, super risposta a Dybala: Lotito regala il top player a Sarri

L’acquisto di Dybala può aver acceso il derby di mercato: Claudio Lotito sta pensando di fare un regalo ai tifosi della Lazio e a Maurizio Sarri

Dopo l’annuncio sulla conferma di Milinkovic-Savic, Lotito pensa in grande per la Lazio. Gli acerrimi rivali della Roma stanno compiendo operazioni importanti per alzare il livello, da Matic a Dybala, e i biancocelesti non sembra vogliano rimanere a guardare.

È notizia delle ultime ore di un clamoroso interessamento sullo svincolato Marcelo, ancora alla ricerca di squadra dopo l’addio con il Real Madrid. Il calciatore vuole ancora essere protagonista ad alti livelli e, stando a quanto riporta ‘Marca’, la Lazio si sarebbe aggiunta alla corsa per il brasiliano, nella quale c’è anche il Marsiglia di Tudor.

L’ex capitano dei Blancos porterebbe una ventata d’entusiasmo incredibile in città, oltre che grande esperienza e qualità per il gioco di Sarri. Anche a 34 anni, in Serie A Marcelo potrebbe ancora dire la sua, data la personalità e la mentalità vincente che lo hanno contraddistinto nella sua lunga carriera ricca di trofei (25 solo con il Real in 15 anni).

Lazio, ancora occhi in Spagna: pazza idea Marcelo

Dopo Maximiano e Gila, la Lazio andrebbe nuovamente a pescare in Spagna per il suo futuro. La pedina di laterale sinistro al momento è anche un ruolo che manca nella rosa di Sarri, con Marusic e Hysaj che spesso e volentieri sono stati adattati dal tecnico toscano.

L’innesto di Marcelo rappresenterebbe un colpo di enorme spessore, che significherebbe candidarsi concretamente per un campionato con vista Champions League nella prossima stagione. Vedremo nei prossimi giorni se la suggestione potrà effettivamente concretizzarsi, o se sarà destinata a rimanere tale.