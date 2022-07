Doppia cessione, l’Inter fa spazio per il grande colpo

L’Inter continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato: la società nerazzurra è pronta a mettere a segno un altro colpo dopo due cessioni

Non si ferma il lavoro del club nerazzurro dopo aver perso Gleison Bremer, che si è trasferito alla Juventus: ora l’Inter cercherà di blindare Milan Skriniar, che sembrava sempre più vicino al PSG.

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” l’Inter avrebbero messo nel mirino l’attaccante francese del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, che si è messo in mostra nell’ultimo periodo in Bundesliga. Se dovessero partire in due, come Correa e Sanchez, la società nerazzurra potrebbe preparare l’assalto decisivo al figlio dell’ex difensore della Juventus Liliam.

Un’occasione d’oro per i nerazzurri con il giocatore che potrebbe essere una valida alternativa a Lautaro nel3-5-2 nonostante abbia giocato spesso sulle corsie esterne. Deve migliorare dal punto di vista realizzativo e così Simone Inzaghi potrebbe pensare ad avvicinarlo alla porta alle spalle di Lukaku.

Calciomercato Inter, Thuram colpo in attacco

Un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in casa di cessione di due giocatori come Correa e Sanchez. L’Inter continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato per provare così a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Al momento tutto tace dopo l’addio ad uno degli obiettivi di mercato, come quello di Gleison Bremer, che è passato dal Torino alla Juventus. La società nerazzurra vorrebbe essere protagonista anche in campo europeo cercando di tornare a vincere lo Scudetto, dopo il trionfo dei rossoneri nell’ultima stagione in Italia. Lo scettro è passato al Milan, ma con i vari colpi di mercato le dinamiche potrebbero cambiare nuovamente a favore dei nerazzurri.