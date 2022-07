Affare Juventus-Inter con la regia della Pimenta: trappola per i bianconeri

Possibile affare tra Juventus e Inter con la regia della Pimenta: i bianconeri piazzano Kean e trovano il sostituto, occhio alla ‘trappola’

Potrebbe nascere un asse caldo tra Juventus e Inter nell’ultimo mese di mercato. Dopo il trittico di colpi piazzato dai bianconeri e la cinquina nerazzurra, gli acquisti delle due società non sono ancora conclusi.

In particolare Allegri aspetta ancora un calciatore in grado di fare da vice Vlahovic, ruolo nel quale Kean non convince in pieno.

Ecco allora che ad orchestrare l’affare tra Juve e Inter potrebbe esserci Pimenta che con i bianconeri ha già chiuso l’arrivo di Pogba e l’addio di de Ligt. L’avvocato cerca una sistemazione per il 21enne attaccante italiano ed intanto lavora anche al sostituto. Se Kean dovesse andare davvero via, ecco che Pinamonti potrebbe sbarcare a Torino: affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto che garantirebbe all’Inter soldi importante per il bilancio e il mercato. Occhio però che l’affare Pinamonti potrebbe anche diventare una ‘trappola’ per la Juventus.

Calciomercato Inter, Pinamonti tesoretto per la beffa alla Juve

Kean via e Pinamonti bianconero: questo il piano che la Pimenta potrebbe attuare per accontentare sia la Juventus, che avrebbe l’attaccante cercato da Allegri, che l’Inter, che incasserebbe una cifra importante. Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe trasformarsi in un boomerang per i piemontesi.

Il tesoretto Pinamonti, infatti, potrebbe essere sfruttato da Marotta per piazzare l’assalto decisivo a Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina piace ad entrambe le società e l’Inter potrebbe muovere passi decisivi una volta piazzato il giovane bomber. Ipotesi da seguire quindi con l’asse Torino-Milano che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane con la regia della Pimenta.