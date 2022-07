Mourinho scende in campo: Wijnaldum-Roma, cosa manca per il sì

Un progetto sempre più entusiasmante in casa Roma: Mourinho cerca il pressing finale per Wijnaldum, pronti a sbarcare nella Capitale

La Roma, dopo l’acquisto di Dybala, non vuole fermarsi: il club giallorosso è sempre molto attivo per provare il colpo a centrocampo.

Nelle scorse settimane a centrocampo è arrivato anche l’espert Nemanja Matic, ma ora Mourinho insieme al direttore Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino un nuovo innesto di assoluto valore. Come svelato in anteprima da Calciomercato.it, lo stesso allenatore portoghese avrebbe chiamato direttamente il giocatore ex Liverpool, ora al PSG. Il suo futuro sarebbe lontano da Parigi dopo una stagione senza soddisfazioni: così la Roma ci proverà fino alla fine per assicurarsi un altro profilo davvero interessante che vanta una carriera ricca di successi.

Calciomercato, Wijnaldum verso il trasferimento alla Roma

Il centrocampista olandese, ormai 31enne, sarebbe entusiasta a vestire la maglia giallorossa: l’operazione potrebbe farsi nelle prossime ore con il club francese pronto anche a partecipare per pagare l’ingaggio con il giocatore che arriverebbe in prestito nella Capitale. La Roma intende fare sul serio per provare a dare filo da torcere alle altre big della Serie A: lo stesso centrocampista è valutato circa 15 milioni e così la dirigenza giallorossa vorrebbe chiudere l’affare prima del possibile inserimento di altre compagini d’Europa. Un nuovo innesto di assoluto valore per provare a puntare alle posizioni più alte della classifica.