Il jolly di Marotta, il titolare di Inzaghi alla Fiorentina per Milenkovic

Marotta tenta il jolly per arrivare a Milenkovic e battere la concorrenza della Juventus: lo scambio a sorpresa con un titolare alla Fiorentina

L’Inter prova a reagire dopo aver perso Bremer, andato alla Juventus. La sfida con i bianconeri è pronta a ripetersi anche per Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina pronto a spiccare il volo verso una big.

Proprio per battere la Juventus, Marotta è pronto a giocarsi un jolly a sorpresa. I nerazzurri, infatti, hanno un calciatore che è nella stessa situazione contrattuale del difensore serbo. In scadenza nel 2023, Stefan de Vrij è uno dei sacrificabili tra i titolari della squadra di Simone Inzaghi. Ecco allora che l’amministratore delegato interista potrebbe provare ad offrire proprio l’olandese alla Fiorentina per uno scambio a sorpresa che regalerebbe Milenkovic all’Inter e garantirebbe a Italiano un sostituto di alto livello.

Ovviamente il problema sarebbe far quadrare i conti, soprattutto per quel che riguarda l’ingaggio del centrale ex Lazio. Un ostacolo che potrebbe essere superato con una soluzione che ai viola non dispiacerebbe.

Calciomercato Inter, de Vrij per Milenkovic

Stefan de Vrij è un profilo, chiaramente, gradito alla Fiorentina che potrebbe offrire un triennale, spalmando il ricco ingaggio su più anni. Una possibilità da non scartare anche se c’è da tenere presente la volontà del calciatore. L’olandese, infatti, preferirebbe provare un’esperienza in Premier League e potrebbe attendere un’offerta dall’Inghilterra invece che accettare la destinazione toscana.

Questo però non frena Marotta che può proporre lo scambio alla Fiorentina che avrà poi il compito di convincere il calciatore per il sì ad un’operazione che metterebbe la Juventus fuori gioco.