Rottura totale col tecnico: Juve e Milan alla finestra

Un top player sul taccuino di Milan e Juventus sembrerebbe ai ferri corti con il suo allenatore e con il Mondiale alle porte potrebbe partire in direzione Italia

Milan e Juventus hanno dimostrato in questi anni di saper cogliere al volo le occasioni di calciomercato. Cherubini con Pogba e Di Maria ha messo a segno due colpi da 90 a parametro zero, mentre Maldini si è mosso più che altro con giovani calciatori in scadenza, Kalulu ne è un esempio.

Occasione può significare anche arrivare al momento giusto su un obiettivo. Potrebbe essere questo il caso che riguarda Timo Werner. L’attaccante tedesco, stando a quanto riporta ‘Sky Sport Deutschland’, si sarebbe stancato dei modi di Tuchel: in particolare soffrirebbe le sue critiche e la mancanza di armonia. Il rischio di scivolare in panchina è concreto e con un mondiale alle porte, Werner starebbe pensando di lasciare il Chelsea, nonostante sia molto legato all’ambiente.

Update #Werner: His possible departure can become a hot topic. Been told that Werner is annoyed of the fact that Tuchel is too critical & skeptical. There is no harmony. Timo likes #CFC a lot but he wants to play regularly. His big aim: A big role at the World Cup. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/VnyP8mqn0y

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 22, 2022