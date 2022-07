Juve-Zaniolo, sorpresa Mendes: il colpo è assicurato

La Juventus può gioire, fa tutto Jorge Mendes: adesso Nicolò Zaniolo è davvero ad un passo dai bianconeri

L’anno della rivalsa. Allegri è stato chiaro, dopo un grande calciomercato, è ora di pensare in grande. La Juventus punterà allo scudetto, sfidando Milan, Inter, Napoli e Roma in una Serie A che sembra già promettere battaglia.

Adesso, però, la priorità si chiama mercato ed uno dei nomi che rimane in cima alla lista del ds Cherubini è sempre quello di Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso può avvicinarsi dunque alla squadra di Allegri: Jorge Mendes fornisce un assist inatteso.

Fa tutto Jorge Mendes: assist alla Juve

Secondo quanto riportato da ‘90min.com‘, dopo essere stato vicino all’approdo lo scorso gennaio, adesso il futuro di Adama Traorè potrebbe essere nuovamente in Premier League. Ed è il Tottenham, infatti, a presentarsi davanti alla porta di Jorge Mendes per provare ad accogliere l’esterno che a Barcellona rischia di trovare decisamente poco spazio nella nuova stagione da poco cominciata. Se gli ‘Spurs’ dovessero effettivamente puntare sullo spagnolo, allora ciò rappresenterebbe un vero e proprio via libera per la Juventus. I bianconeri, al pari del duo Conte-Paratici, segue ormai da mesi Nicolò Zaniolo che pare destinato a lasciare la Roma nelle prossime settimane.

Con Traorè a Londra grazie a Jorge Mendes, per Zaniolo l’unica pista inevitabile sarebbe quella bianconera. L’approdo del gioiello romanista alla corte di Allegri sembra, quindi, solo una questione di incastri. Il primo, appunto, riguarderebbe il colpo per gli ‘Spurs’ pronti dunque a mollare l’ex talento dell’Inter.

Nell’ultimo anno, compreso il gol vittoria in finale di Conference League, Zaniolo ha segnato 8 reti con 9 assist vincenti in 42 presenze complessive con la squadra di Mourinho. La Juventus si lecca i baffi, dunque: Zaniolo si avvicina.