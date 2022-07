Il Milan prova la doppia beffa alla Juventus

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione con acquisti mirati: possibile doppio sorpasso dei rossoneri, Juve avvisata

Saranno settimane intense in casa Milan con Paolo Maldini sempre al lavoro insieme a Massara. L’obiettivo resta quello di allestire una rosa competitiva puntellandola in diversi ruoli specifici.

Da settimane ormai il Milan sta provando a chiudere per il talento belga, Charles De Ketelaere, ma ballano ancora cinque milioni tra offerta e richiesta da parte del Club Bruges. In questo modo la società rossonera starebbe pensando anche a diverse alternative in vista della prossima stagione per rinforzare il reparto offensivo. I profili sempre nel mirino sono quelli di Domenico Berardi del Sassuolo e di Nicolò Zaniolo, entrambi seguiti a lungo anche dalla Juventus.

Possibile doppia beffa per il club bianconero, che è sempre convinto di mettere a segno nuovi acquisti soprattutto tra centrocampo e attacco. Due nomi accostati da tempo alla Juventus, ma alla fine il Milan può avere la meglio in caso di mancato arrivo del talentuoso giocatore belga.

Calciomercato, Berardi e Zaniolo: futuro ancora incerto

Domenico Berardi sembrava ad un passo dall’addio all’inizio della sessione di calciomercato, ma al momento tutto tace nuovamente con il talento italiano che si sta allenando come sempre con la maglia del Sassuolo. Proprio in Emilia ha trovato la sua giusta dimensione, ma il suo futuro potrebbe essere altrove per essere competitivo anche in Champions. Discorso simile anche quello di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, che ha indossato anche la fascia da capitano nelle prime amichevoli durante il ritiro in Portogallo. Il suo futuro, però, resta incerto.