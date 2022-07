Dalla Premier al Milan: la rivale si defila per il talento

Per il giovanissimo obiettivo del Milan c’è una concorrente in meno: il suo contratto in scadenza continua ad ingolosire Maldini

La capacità del Milan di investire sui giusti giovani è stata una delle chiavi per la vittoria dello Scudetto. Non solo Leao, ma anche i vari Tonali, Bennacer, Tomori sono tutti colpi che hanno performato a livelli altissimi, per la gioia di Maldini e Massara.

La politica non è cambiata, tant’è che un nome per il centrocampo è il classe 2003 Chukwuemeka. Giocatore di proprietà dell’Aston Villa, in questa stagione si è messo in mostra in Premier League con ben 14 presenze, facendosi notare soprattutto per le sue qualità fisiche. Inoltre le possibilità di trasferirsi in Italia si fanno più concrete, pochè una rivale si sarebbe defilata.

Milan, Chukwuemeka più vicino: il Borussia esce dalla corsa



Stando a quanto riporta ‘Sky Sports’, l’interesse del Borussia Dortmund si sarebbe placato. Probabilmente la ragione riguarda l’asta che si sta creando con Milan e, soprattutto, Barcellona per Chukwuemeka. L’inglese, comunque, difficilmente rinnoverà con i Villains e la scadenza 2023 incombesul suo futuro.

Maldini continua a monitorare attentamente la sua situazione. Vedremo chi la spunterà per questo giovane talento di grandissima prospettiva.