Il Milan anticipa la Roma: ecco il sostituto di Kessie

Dopo la partenza a zero di Franck Kessie in direzione Barcellona, il Milan non ha ancora trovato il suo sostituto in rosa

L’addio di Kessie ha lasciato un vuoto importante nel Milan. Il suo erede designato sembrava essere Renato Sanches, ma l’operazione vive al momento una fase di stand-by, con il PSG che si è inserito ma non ha ancora chiuso per il portoghese.

La nuova idea dei rossoneri è un obiettivo in comune con la Roma. Negli ultimi giorni, infatti, è emersa la possibilità di vedere Saul Niguez con la casacca giallorossa; il Milan però potrebbe introdursi nell’affare. Lo spagnolo non ha trovato lo spazio che si aspettava al Chelsea ed è tornato all’Atletico Madrid, dove potrebbe essere solo di passaggio.

Milan, idea Saul in comune con la Roma: l’ostacolo

Sebbene il Milan parta avanti data la possibilità di giocare in Champions League, per entrambe le compagini c’è un grosso ostacolo da superare. Saul guadagna 10 milioni all’anno, cifra totalmente fuori mercato in questo momento per la Serie A.

L’unica soluzione sarebbe che l’Atletico contribuisse a parte dell’ingaggio, ma la trattativa è sicuramente in salita. Milan e Roma continueranno a duellare per il giocatore, vedremo se la suggestione potrà concretizzarsi o meno.