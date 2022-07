Attacco senza sconti: “Inter, tasche bucate”

L’Inter torna sotto attacco, viste le ultime vicende soprattutto in sede di calciomercato: parole durissime nei confronti della società di Steven Zhang

Saranno settimane caldissime per l’Inter di Simone Inzaghi. La preparazione estiva prosegue e, dopo la sconfitta con il Lens, sabato prossimo i nerazzurri affronteranno il Lione. In attesa di esordire in Serie A in casa del Lecce il prossimo 13 agosto, la ‘Beneamata’ deve fare i conti con una forte critica nei confronti dell’operato della dirigenza meneghina.

Il calciomercato in particolar modo nel mirino, con l’Inter che dopo aver riaccolto in pompa magna il ritorno di Lukaku ha visto scappare via due grandi obiettivi per la squadra di Simone Inzaghi.

Da Dybala a Bremer: Inter sotto attacco

Graziano Carugo Campi ha pubblicato un tweet nel quale attacca apertamente l’Inter. Su Twitter, infatti, le parole nei confronti della società nerazzurra sono durissime. Nel mirino soprattutto il calciomercato del club meneghino che ha nelle ultime deluso le aspettative, vedendo sfumare diversi obiettivi in cima alla lista di Marotta e Ausilio. “L’Inter aveva in tasca lo scudetto. L’Inter aveva in tasca Dybala. L’Inter aveva in tasca Bremer. L’Inter ha le tasche bucate“. Sia per quanto riguarda il talentuoso attaccante che per il difensore brasiliane, le cose sono andate in maniera molto diversa rispetto ai piani della dirigenza interista.

Dybala ha firmato con la Roma, preferendo l’ex nerazzurro Mourinho dopo un lunghissimo corteggiamento. Bremer, invece, è finito per rimanere a Torino cambiando sponda, nel giro di pochi giorni. Un doppio sorpasso che ha quindi scatenato Carugo Campi che non si è risparmiato nelle critiche all’Inter.

Starà a Marotta e Ausilio rispondere, da qui alla chiusura del mercato estivo, con gli ultimi colpi da regalare a Inzaghi per completare lo scacchiere a disposizione dell’allenatore piacentino.