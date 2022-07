UFFICIALE l’accordo col Lecce: arriva in prestito

Il croato rafforza il reparto della linea mediana di Baroni, arriva il prestito con opzione di riscatto dalla formazione russa del CSKA di Mosca

Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il Lecce ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il CSKA Mosca per ottenere le prestazioni sportive del mediano Kristjian Bistrovic a titolo temporaneo con opzione di riscatto al termine del rapporto nel giugno 2023. Grande colpo per la realtà salentina neopromossa in Serie A.

Il calciatore croato, classe ’98, è reduce da un’esperienza costellata da qualche chiaroscuro al Karagumruk. La stessa società turca da qualche settimana ha ufficializzato Andrea Pirlo in panchina e detiene in rosa diversi calciatori italiani.

Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristijan Bistrovic dal CSKA Mosca.

Il calciatore croato sarà a Lecce nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche.”