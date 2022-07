Tegola Pogba, si fanno sentire i tifosi: la situazione

Il centrocampista francese è alle prese con un lieve infortunio al ginocchio, tifosi in apprensione per le sue condizioni di salute

Fresco di sottoscrizione del contratto con la Juventus, Paul Pogba è stato uno dei nuovi acquisti che si sono presi subito la scena mediatica nella fase di preparazione precampionato. Nella giornata di venerdì ha fatto la sua discesa in campo contro il Chivas, nello stadio di Las Vegas, prima di lasciare lo stato del Nevada per recarsi nella vicina California col resto del gruppo.

Lì i bianconeri sono impegnati in dure sessioni d’allenamento, all’insegna del prossimo incontro contro il Barcellona nella città di Dallas. Un piccolo acciacco fisico accusato dal centrocampista francese ha però scatenato il terrore tra i tifosi, preoccupati per le sue condizioni da qui ai prossimi giorni. Stando a quanto trapelato, si tratterebbe di un infortunio al ginocchio destro che non desta preoccupazione ma verrà tenuto al riposo e monitorato per evitare complicazioni. Non sono neppure previsti esami strumentali. A seguire i tweet di alcuni tifosi bianconeri.

Pogba rotto in allenamento, non una novità ormai — Il Competente (@IlCompetente_) July 24, 2022

Tanto per informare i catastrofisti di professione.. #Pogba non è rotto e fragile! Vi rompereste o uscireste zoppicando pure voi se vi colpisce un compagno di squadra in allenamento (#Perin)#Juventus — TheCrow (@Skysurfer72) July 24, 2022

ok pogba non ha nulla ha preso solo una botta — andre (@BomberYou) July 24, 2022

Ho seriamente paura della rumba che prenderemo col Barcellona avanti con la preparazione , più amichevoli sulle gambe e senza Pogba — Andrea 🇷🇸🇮🇹🇦🇷🇳🇱 (@Bresingar_) July 24, 2022

E così Pogba si è già fatto male, guarda davvero sono scioccato. Non me lo aspettavo proprio — 🛳 Navi Naving🛳 (@NavingNavi) July 24, 2022

Pogba a riposo, aggiornamenti nelle prossime ore

Lo staff medico della Juventus ha rassicurato sulle condizioni di Pogba ma verranno forniti ulteriori dettagli nelle prossime ore. Intanto hanno proseguito l’allenamento tutti i calciatori non scesi in campo contro il Chivas in amichevole, tra cui lo statunitense McKennie che potrebbe dunque avere la sua occasione proprio contro il Barcellona al posto del francese.