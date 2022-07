Il futuro di Mertens è un rebus: dall’Inter alla Salernitana, cosa succede

Dries Mertens è ancora uno degli svincolati di lusso della nostra Serie A: ecco tutte le opzioni in ballo, con la Salernitana ultima concorrente a sorpresa

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sono state emblematiche: Mertens e il Napoli, dopo un lungo matrimonio, sono destinati a separarsi. Ancora una questione di ‘vil denaro’ per il presidente, con i tifosi che già piangono quello che di fatto era diventato un figlio adottivo dello stadio Maradona.

A 35 anni ‘Ciro’ non sembra ancora pronto a dire basta, poichè sul piatto sono arrivate diverse proposte interessanti. Ultima in ordine di tempo è quella di Iervolino, patron della Salernitana, che stando a quanto riporta ‘Repubblica’ sarebbe intenzionato a tentare il colpaccio davanti.

Se arrivasse in granata, insieme a Ribery, formerebbe una coppia da impazzire che di certo farebbe innamorare tutti gli affezionati. Al momento, però, non è trapelato nulla di concreto. Inoltre per Mertens sono ancora in ballo altre due possibiltà.

Mertens, ci prova la Salernitana: Inter e Lazio ancora in corsa

Due squadre che si sono informate direttamente con il calciatore belga sono Inter e Lazio. Per i nerazzurri la questione è complicata, poichè strettamente connessa con le uscite di Sanchez in primis, ma probabilmente anche di Correa. Mertens difficilmente si trasferirebbe per fare il quinto attaccante, nemmeno in una squadra dai grandi obiettivi com’è l’Inter.

La pista Lazio, invece, avrebbe qualcosa di romantico. Il ritorno con Sarri, allenatore che forse più di tutti ne ha valorizzato il talento spostandolo da centravanti, potrebbe ricreare quella magia che c’era a Napoli. Anche in questo caso c’è da fare i conti con la concorrenza: nel 4-3-3 biancoceleste c’è spazio per una sola prima punta, posto che spetta di diritto al capitano Ciro Immobile.

Di certo Mertens ha ancora voglia di essere protagonista. L’opzione Salernitana potrebbe stuzzicarlo, ma c’è ancora molta distanza, così come con Inter e Lazio. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli aggiornamenti sulla vicenda.