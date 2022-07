Rabiot via dalla Juventus: pronto lo scambio in Premier League

Rabiot può lasciare la Juventus: pronto lo scambio in Premier League. Ecco la nuova ipotesi con la big

‘Personalmente non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare questi argomenti in questo momento, lascio che se ne occupi il mio agente”.

“Sono sotto contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, in ogni caso non sarà una mia scelta. Da quando sono tornato in Nazionale ho giocato con una certa regolarità anche se nel club ho avuto alti e bassi. Ma è stata una stagione complicata a livello collettivo. Io in ogni caso ho la fiducia del mio allenatore”. Al termine della passata stagione, Adrien Rabiot si era espresso così sul suo futuro e sulle voci riguardanti un possibile addio alla Juventus. In questi giorni, con i bianconeri in tournée negli Stati Uniti, il centrocampista francese si allenerà con l’Under 23 in seguito alla mancata partenza per gli States per motivi personali. E il futuro è ancora incerto. Stando al ‘Corriere di Torino’, infatti, Rabiot sogna il ritorno al PSG e avrebbe già rifiutato il Lione: il Nazionale francese vuole continuare a giocare in Champions League.

Calciomercato Juve, Rabiot-Tottenham: l’ipotesi di scambio

Oltre all’ipotesi PSG, Rabiot ha mercato anche in Premier League. Sul giocatore potrebbe tornare anche Fabio Paratici, che lo ha portato a Torino, per riaverlo anche al Tottenham. Non è da escludere l’ipotesi di scambio con Ndombele: il centrocampista, già accostato alla Juve, è in bilico e potrebbe nuovamente lasciare gli ‘Spurs’. Un eventuale scambio alla pari, dunque, che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Staremo a vedere.