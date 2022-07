Juve-Barcellona, nuova offerta: neanche gratis!

Il calciomercato della Juventus è pronto a vivere una novità importante: si scalda l’asse con il Barcellona di Xavi

La Juventus, è ormai chiaro da diverse settimane, vuole tornare a vincere. Una stagione senza alcun nuovo trofeo, non accadeva da dieci anni: e non dovrà ripetersi. Ecco perchè la ‘Vecchia Signora’ ha letteralmente rivoluzionato la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri durante l’attuale sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, la Juventus avrebbe in mente un addio nelle prossime settimane. Non solo i tanti innesti, Pogba, Di Maria e Bremer su tutti, ma anche le cessioni. E a fare le valigie nelle prossime settimane sarà sicuramente il brasiliano Arthur.

Dalla Juve al Barcellona: bocciatura totale

Come viene riportato, la società bianconera avrebbe proposto il cartellino del centrocampista proprio al Barcellona, club dal quale è arrivato due anni fa nello scambio con Pjanic. Una trattativa conclusasi in breve tempo ma che non ha portato i risultati sperati. L’ex romanista è finito nel dimenticatoio, scaricato da Koeman e che dopo il prestito al Besiktas è attualmente tornato alla base, in cerca di nuova sistemazione. Allegri ha invece scaricato ufficialmente Arthur, lo ritiene inaffidabile e l’approdo di Pogba (non sono esclusi nuovi innesti a centrocampo) chiude ufficialmente le porte al centrocampista verdeoro.

Il Barcellona, però, non è minimamente interessato all’eventuale ritorno di Arthur. Nemmeno gratis, in prestito. La rosa di Xavi è già ampiamente coperta in quella zona del campo ed è per questo che pare da escludere la possibile seconda avventura di Arthur in quel di Barcellona.

La Juventus dovrà quindi guardare altrove per provare a cedere il giocatore, ormai fuori del progetto bianconero.