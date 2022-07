Roma pazza per Dybala: domani la presentazione

L’avviso del servizio di viabilità sulle difficoltà di circolazione in zona EUR, in Roma, per la presentazione ufficiale di Paulo Dybala

Con una nota d’ufficio sul proprio canale twitter, il servizio di viabilità di Roma Capitale denominato ‘Luceverde Roma‘ ha diramato delle importanti informazioni per la giornata di domani.

Nello specifico si tratta di stime relative a possibili difficoltà di circolazione o interruzioni sulla viabilità delle strade principali della zona EUR, in prossimità del famoso monumento del ‘Colosseo Quadrato‘, ove si terrà la presentazione del nuovo acquisto della società AS Roma, Paulo Dybala.

L’evento si terrà dunque domani 26 luglio a partire dalle ore 21. Cresce l’attesa e l’entusiasmo dei tifosi anche per la partita amichevole d’esordio contro lo Shakthar in programma il prossimo 7 agosto, ore 20:45. Il calciatore dovrebbe infatti scendere in campo dal primo minuto a disposizione di mister Mourinho. Per l’occasione sono stati staccati numerosi tagliandi in pochissimo tempo, tanto da far collassare su sé stessa la piattaforma di vendita online con code di circa 5 mila utenti connessi in contemporanea.