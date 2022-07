Arthur al Valencia, pronto lo scambio con Gattuso

Il Valencia di Gattuso ha messo nel mirino Arthur: l’ipotesi di scambio con il club spagnolo. Tutti i dettagli

L’infortunio di Paul Pogba potrebbe cambiare i piani della Juventus per il centrocampo. Non quelli, però, riguardanti Arthur: il brasiliano è uno dei primi nomi in uscita e nelle ultime ore sull’ex Barcellona sarebbe piombato il Valencia di Gattuso.

“A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. Con queste parole il suo agente, Federico Pastorello, aveva di fatto sancito la separazione tra le parti. Un addio ostacolato solo dall’elevato costo del cartellino e dall’ingaggio attualmente percepito dal calciatore. Il Valencia, però, sembra intenzionato a fare un tentativo per regalare l’ex Barcellona a Rino Gattuso. Potrebbe così nascere anche una nuova ipotesi di scambio tra le due società.

Calciomercato Juve, scambio col Valencia di Gattuso

Come noto, la dirigenza della Juventus sta monitorando anche il mercato dei terzini. Alex Sandro e Luca Pellegrini, infatti, non sono ritenuti incedibili e il club bianconero sta già pensando alla successione del brasiliano, in scadenza nel giugno 2023. Uno dei nomi seguiti è quello di Gayà del Valencia: nei discorsi per Arthur potrebbe così nascere l’idea di uno scambio con il terzino sinistro spagnolo. Staremo a vedere.