De Ligt e non solo, doppio attacco: “Un bambino viziato”

La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco ha lasciato strascichi importanti: nuova pesantissima polemica con il tecnico dei bavaresi

Un calciomercato scoppiettante ha fino ad ora caratterizzato l’estate della Juventus. Sia in entrata con le firme di Di Maria, Pogba e Bremer su tutti, così come in uscita. La cessione di de Ligt al Bayern Monaco ha fatto non poco rumore ed è per questo che è arrivata una doppia risposta alle recenti dichiarazioni del centrale olandese e soprattutto del tecnico dei tedeschi, Julian Nagelsmann.

In tal senso Nando Orsi, opinionista, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per fare il punto sui recenti accadimenti che hanno riguardato Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha lasciato la Juventus per approdare al Bayern Monaco ma non senza polemiche e discussioni.

Da de Ligt a Nagelsmann: “Detta una sciocchezza”

L’ex portiere ha punto il tecnico dei bavaresi Nagelsmann reo di aver lanciato una stoccata alla Juventus e al calcio italiano, sull’intensità degli allenamenti molto più impegnativi in Germania. “Quella di Nagelsmann mi sembra una provocazione, non mi è piaciuto. Guardasse in casa sua. E, comunque, in Germania non vedo questa grande intensità”. Sulla cessione di de Ligt, Orsi non ha dubbi: “De Ligt è andato via male e la prima cosa che ha detto è stata ancora peggio, doveva essere grato alla Juventus. Nagelsmann ha detto una sciocchezza, mi dispiace”.

A fare eco a Orsi è stato poi il giornalista Furio Focolari che ha rincarato la dose: “De Ligt si è lasciato male, mi sembra un pò un bambino viziato. Credo che sia una di quelle promesse pazzesche che si sia fermato. Nagelsmann ha fatto una sciocchezza, secondo me sono parole fuori luogo”.

Focolari ha poi concluso ribattendo all’allenatore del Bayern Monaco: “Allegri ha fatto due finali di Champions League, da quello che è filtrato in Germania sembra che in Italia non si allenino”.