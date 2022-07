De Ligt riaccende l’asse col Bayern: alla Juve per 40 milioni

L’alternativa a Zaniolo è davvero di lusso. Dopo de Ligt, un altro possibile affare di calciomercato tra la Juventus e il Bayern Monaco: ecco i dettagli

Per Chiesa al top bisognerà probabilmente aspettare gennaio 2023, ecco perché la Juventus è chiamata a rinforzarsi ancora davanti per completare il tridente d’attacco in attesa del ritorno del figlio d’arte. In questo senso resta sempre viva la pista che porta a Nicolò Zaniolo, anche se negli ultimi giorni va registrato il forte inserimento del Tottenham di Conte e Paratici.

E’ chiaro che Cherubini e soci abbiano sul tavolo anche altri nomi per completare il reparto avanzato, con Morata che resta sempre in cima ai pensieri di Massimiliano Allegri. Alla dirigenza bianconera potrebbe essere stato proposto un big del Bayern Monaco al quale è stato da poco venduto Matthijs de Ligt per 77 milioni di euro inclusi 10 di bonus. Parliamo nello specifico di Leory Sane, il quale con l’arrivo di Mane e la permanenza di Gnabry rischia seriamente di trovare poco spazio nell’undici titolare di Nagelsmann.

Il suo agente è Fali Ramadani, uno che con la Juve vanta rapporti a dir poco eccellenti, per questo è possibile che l’abbia davvero già ‘offerto’ alla società presieduta da Andrea Agnelli, peraltro grande ammiratrice da anni (fin dai tempi in cui il classe ’96 militava nello Schalke 04) di Sane, la cui esperienza in Baviera è andata fin qui al di sotto delle attese. E della spesa da 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, le ‘condizioni’ per l’operazione Sane

Di piede mancino, Sane potrebbe giocare sia a destra che a sinistra di Vlahovic, ma anche alle spalle nelle vesti di trequartista. L’ostacolo principale sarebbe l’ingaggio di circa 9 milioni, anche se con un prestito oneroso più obbligo di riscatto sarebbe sfruttabile il Decreto Crescita. Proprio quella la formula che potrebbe proporre la Juventus, il tutto a una cifra complessiva di 40 milioni di euro bonus inclusi.