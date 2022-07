Il Milan cambia obiettivo: Brahim Diaz spiazzato

Il Milan decide di cambiare obiettivo per il proprio reparto offensivo puntando il mirino in Inghilterra: Brahim Diaz spiazzato

In casa Milan si continua a cercare il modo di stappare il calciomercato in entrata in questa sessione di calciomercato estivo. I rossoneri oltre a Divock Origi arrivato a parametro zero, non hanno ancora messo a segno altri colpi. Così il mercato dei rossoneri ha bisogno ora di una accelerata importante per cercare di rinforzare la rosa di Pioli prima dell’inizio del campionato.

Da tempo i rossoneri sembrerebbero aver puntato il mirino in casa Real Madrid, cercando di ricongiungere la coppia d’attacco con Brahim Diaz. Lo spagnolo viene però spiazzato dalla decisione rossonera di virare su un altro obiettivo per l’attacco.

Calciomercato Milan, addio Asensio: si vira su Ziyech

Il futuro di Marco Asensio continua a essere una vera e propria incognita. L’attaccante spagnolo infatti tra un anno vedrà scadere il proprio contratto con il Real Madrid e i ‘Blancos’ vorrebbero cercare di monetizzare la sua uscita in questa sessione di calciomercato, poiché sarebbe l’ultima per poterlo fare. Sulle tracce di Asensio c’è da tempo il Milan, che vorrebbe ricongiungerlo a Brahim Diaz, ma il giocatore non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.

Così, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Milan non vorrebbe più aspettare Asensio e avrebbe deciso di virare definitivamente su Hakim Ziyech del Chelsea. Una mossa che dunque accantonerebbe definitivamente Asensio, spegnendo il sogno di una riunione con Brahim Diaz.