Cr7, attacco a sorpresa: “Non è gradito!”

Cristiano Ronaldo resta uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo: arriva il durissimo attacco al campione portoghese

Quello a cui stiamo assistendo è certamente una delle sessioni di calciomercato estivo più avvincenti degli ultimi anni. Dai ritorni di Lukaku e Pogba in Serie A fino al mancato passaggio di Mbappè, che pareva certo, al Real Madrid. Adesso, però, uno dei nomi destinato ancora a monopolizzare le prossime settimane è certamente quello di Cristiano Ronaldo.

L’asso portoghese è in scadenza tra meno di un anno e la sua ultima stagione con la maglia del Manchester United è stata decisamente deludente. Nonostante le 24 reti e i 3 assist vincenti nelle 38 presenze accumulate tra campionato e coppe, l’addio ai ‘Red Devils’ rimane un’ipotesi più che concreta.

Cristiano Ronaldo, che bordata: “I compagni non sono contenti”

A 37 anni CR7 vuole continuare a fare la differenza, giocando la Champions League che a Manchester quest’anno vedranno ben lontana. Ecco dunque che il cinque volte Pallone d’Oro è tornato nel mirino di un’aspra critica, nell’eventualità dell’ennesimo cambio di casacca nelle prossime settimane. In tal senso, il giornalista Furio Focolari non le ha mandate a dire all’attaccante del Manchester United e, ai microfoni di ‘Radio Radio’, non ha risparmiato un durissimo attacco nei confronti di Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo, in qualsiasi squadra, è un problema. Sarebbe sempre quello che guadagna tanto e il rendimento in campo non è lo stesso: gli altri compagni di squadra non sono contenti”. Il noto giornalista conclude poi con una stoccata sul gioiello lusitano: “Farebbe ancora venti gol, ma non sarebbe gradito“.

In attesa di conoscere quale sarà la prossima destinazione dell’ex juventino, CR7 è costretto ad incassare l’ennesimo attacco: la parola, aspettando novità, passa ora al calcio giocato.