Il tempo stringe per il Milan: un altro colpo ‘alla Origi’

Il mercato del Milan per ora stenta a decollare. Pochissimo movimenti e tanti punti interrogativi ancora da sciogliere soprattutto sulla trequarti dove servono forze fresche. Un’idea a costo zero

Il Milan lavora per difendere lo scudetto vinto nell’ultima stagione di Serie A, ma col primo calcio d’inizio ufficiale della prossima annata ormai sempre più vicino, sono molti i tifosi che iniziano ad essere preoccupati per la squadra che verrà. Il calciomercato estivo dei rossoneri infatti ancora non decolla, e sono diverse zone di campo ancora da sistemare con qualche nuovo innesto. In particolar modo Maldini e soci dovranno acquistare almeno un centrocampista e un difensore, senza dimenticare l’urgenza maggiore che si presenta sulla trequarti dove da tempo si tratta per Charles De Ketelaere del Bruges.

Il belga è un nome forte ma la distanza non è stata ancora colmata, ed in generale al di là del fantasista centrale potrebbe arrivare anche almeno un esterno sulla fascia destra, dove ha salutato Castillejo, mentre Saelemaekers e Messias non hanno pienamente convinto.

Calciomercato Milan, Januzaj occasione ancora a costo zero: affare col tempo che stringe

I tavoli di lavoro del Milan sono dunque molteplici, così come le possibili opzioni, anche se i movimenti societari e le difficoltà generali stanno generando non pochi rallentamenti. Il solo Origi, oltre ad Adli, non può di certo bastare, e i rossoneri si guardano intorno. Per la batteria di fantasisti alle spalle della punta ecco che potrebbe essere un’occasione anche Adnan Januzaj ancora libero a parametro zero dopo la fine del suo contratto con la Real Sociedad.

Esterno di piede mancino capace di giocare su entrambe le corsie, e che per costi, valore ed esperienza potrebbe rappresentare una interessante operazione low cost, dopo essere stato accostato anche in Spagna, al Napoli e all’Everton. Alla luce delle difficoltà del momento ad inserire nuovi innesti un parametro zero come il belga può divenire un’occasione sul lungo periodo col tempo che stringe verso l’inizio del campionato. Una sorta di altro colpo ‘alla Origi’.