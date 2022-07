Ancora grane per l’ex Juventus, il dt: “Siamo preoccupati”

Mohamed Ihattaren ritorna nell’occhio del ciclone: l’ex Juventus non si fa vedere da alcune settimane

Vi ricordate di Ihattaren? Acquistato dalla Juventus, girato in prestito alla Sampdoria, ma senza mai calcare i prati della Serie A. Il giovane classe 2002, purtroppo, continua a far parlare di sè per le vicende extra campo: nemmeno il ritorno all’Ajax sembra avergli dato la giusta serenità per mettere in mostra tutto il suo talento.

Il direttore tecnico dei Lancieri, Gerry Hamstra, alla vigilia della partita contro lo Shakthar Donetsk è ritornato sulle vicende riguardanti l’attaccante. A riportare le sue dichiarazioni è il quotidiano olandere ‘AD’, che mostra tutta la preoccupazione del dirigente per un giocatore che, da quanto filtra, sarebbe assente da circa due settimane.

Ihattaren, Hamstra preoccupato: i problemi

La motivazione della nuova ‘fuga’, se così si può chiamare, sarebbero da imputare alla sua condizione fisica. Hamstra ha parlato così della situazione, rimanendo comunque sul vago: “Tutti siamo preoccupati per Mo’ (Ihattaren, ndr). Certo, siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre. Come club, siamo molto impegnati con lui e siamo in contatto diretto con il giocatore. Speriamo che le cose vadano di nuovo nella giusta direzione presto”.