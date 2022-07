Juventus, gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Pogba

Brutta tegola per la Juventus che perde subito Paul Pogba per infortunio al ginocchio: la decisione sull’operazione

La Juventus non è di certo stata fortunata in questa tournee americana. Infatti dopo la prima partita giocata contro il Guadalajara, vinta 2-0, è arrivato subito l’infortunio dell’uomo simbolo di questo calciomercato estivo bianconero, ovvero Paul Pogba. L’infortunio del centrocampista si è rivelato più grave del previsto, visto che gli esami svolti in America hanno evidenziato la lesione del menisco del ginocchio destro.

La Juventus dunque potrebbe perdere il proprio centrocampista per circa due mesi, saltando le prime partite di campionato. La decisione sull’operazione però i bianconeri decidono di rimandarla.

Juventus, infortunio Pogba: il francese torna in Italia

La prima partita con la maglia bianconera è subito risultata fatale per Paul Pogba. Il centrocampista francese infatti ha riportato la lesione del menisco del ginocchio destro e probabilmente dovrà sottoporsi a una operazione. La Juventus però vuole essere cauta e prima di procedere all’operazione ha deciso di far tornare il francese in Italia per svolgere nuovi accertamenti. Dopo di questi si deciderà se procedere con l’operazione o meno. Dunque cautela da parte del club bianconero che spera di recuperare Pogba il prima possibile.