UFFICIALE Barcellona, Koundé è un nuovo giocatore blaugrana

Il club blaugrana ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jules Koundé dal Siviglia: battuta la concorrenza del Chelsea

Se non fossero arrivati già Robert Lewandowski e Raphinha, sarebbe certamente il colpo principe dell’estate blaugrana. Anche così però, con ben 50 milioni versati nella casse del Siviglia, proprietario del cartellino del giocatore, è un acquisto che ha entusiasmato i tifosi blaugrana. Lasciando di stucco il Chelsea, che a giugno sembrava sul punto di chiudere l’affare col club andaluso.

Da oggi 28 luglio Jules Koundé è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. È stato lo stesso club catalano a darne conferma attraverso un comunicato sul sito istituzionale, accompagnato da una serie di tweet sul profilo ufficiale riportanti il calciatore già impegnato nelle sue prime parole da giocatore del club di Joan Laporta.

“FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Jules Olivier Kounde, in attesa della firma dei contratti e che il giocatore superi le visite mediche”, si legge sul sito del Barcellona. Nulla da fare dunque per il Chelsea, che poco prima dell’infortunio del difensore francese nel match di Nations League dei transalpini contro la Croazia, pareva davvero ad un passo dal sottoscrivere l’accordo col Siviglia e con lo stesso atleta.