Juventus, altro centrocampista in partenza: affare col Monza

Esodo di centrocampisti in casa Juventus: Galliani prova a rinforzare ulteriormente il suo Monza

Impegnata ancora nella tournee statunitense, la Juventus sta cercando di prepararsi al meglio per l’avvio di stagione. In orbita mercato, invece, molte operazioni in uscita si stanno finalmente delineando. Ramsey ha rescisso il suo contratto, mentre Arthur è sempre più vicino a raggiungere Gattuso al Valencia. Questi, però, non sono gli unici centrocampisti destinati a partire.

Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, il Monza ci starebbe provando concretamente per Nicolò Rovella. L’ex Genoa, che è partito insieme al resto del gruppo, è sotto esame con Allegri e non meditava una cessione in questo periodo.

Il classe 2001 è reduce da un’ottima esperienza in Serie A lo scorso anno, dove ha dimostrato tutte le sue doti atletiche e di sacrificio, oltre a quelle tecniche. Il ragazzo, poi, è tornato nella squadra proprietaria del suo cartellino, che sta valutando attentamente cosa farne.

Rovella, spunta l’ipotesi Monza: la situazione

Al momento Allegri gli sta dando molta fiducia, avendolo fatto giocare sia con il Chivas che con il Barcellona. Ad irrompere, però, è il solito Monza. Da quanto filtra manca ancora il benestare del centrocampista e la trattativa in generale è ancora tutta da imbastire.

Si tratta principlamente di una suggestione che si è tramutata in interesse. La strada da fare per Galliani è ancora molta, ma se Allegri decidesse di puntare sul duo Miretti-Fagioli bisognerebbe trovare una soluzione per Rovella. Nelle prossime settimane sicuramente i brianzoli daranno seguito ai primi approcci, vedremo se la vicenda potrà assumere connotazioni concrete.